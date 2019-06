Benefizkonzert "Jazz meets Classic"

Wenn am Pfingstsamstag die letzten Oldtimer des Concours d'Élégance ihre Runde vor dem Spielkasino drehen, läuft im Innenhof des Luitpoldbades bereits der Soundcheck für ein Open-Air Konzert. Am Abend servieren die "European Swing All Stars" in Bestbesetzung Dixiland/ Swing-Kompositionen, die teilweise mit Bepop-Einleitungen enden. Heiße Rhythmen und die humorvolle Moderation des Bandleaders Bernd K. Otto unter dem Motto "Jazz meets Classic" versprechen eine tolle Atmosphäre im stimmungsvollen Innenhof des Luitpoldbades. Das Benefizkonzert des Fördervereins Staatsbad Philharmonie findet am Samstag, 8. Juni, um 19.30 Uhr statt, bei schlechtem Wetter wird es in den Regentenbau verlegt. Tickets und nähere Informationen gibt es bei der Tourist-Info Arkadenbau, unter www.badkissingen.de oder unter Tel.: 0971/804 84 44. sek