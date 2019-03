Schondra vor 20 Stunden

Benefizkonzert in Schondratalhalle

Am Dienstag, 26. März, findet das Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim in der Schondratalhalle statt. Das Konzert wird zu Gunsten des Musikvereins Schondra und dessen 50-jährigen Best...