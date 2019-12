Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Martin

Das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg lädt heute Abend zum Benefizkonzert mit dem Bundespolizeiorchester München ein. Ab 18 Uhr werden die Besucher in der Pfarrkirche St. Martin, Grüner Markt 23, auf eine musikalische Reise durch die Adventszeit entführt. Das Bundespolizeiorchester München hat ein abwechslungsreiches Programm aus zeitgenössischen und klassischen Werken von Beethoven bis Barnes und Straus bis Reed vorbereitet. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert werden am Ausgang Spenden für die Pfarrkirche St. Martin und den Bamberger Förderkreis goolkids e. V. gesammelt. Er verfolgt als regionaler Verein das Ziel, sozial benachteiligte Kinder durch den Zugang zum Sport und in Sportvereine zu integrieren sowie Bedürftige mit Sportausrüstungen zu versorgen. red