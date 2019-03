Benefizkonzert in der Michaelskirche

Ein Benefizkonzert zugunsten der Kindergartenrenovierung findet am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der Michaelskirche statt. Nach 35 Jahren werden die Kindergartengruppen generalsaniert und die Gartenspielgeräte erneuert. Am Sonntag, 26. Mai, ist Wiedereinweihung der evangelischen Kita "Unter'm Regenbogen" mit Gottesdienst und einem Tag der offenen Türe. Zur Unterstützung der neuen Gartenspielgeräte gibt das Ensemble "Fingerspringer" ein Konzert auf Zithern und Gitarre. Pfarrer Krauter wird durch das einstündige Programm führen. red