Am Dienstag, 4. Dezember, veranstaltet das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg zusammen mit dem Bundespolizeiorchester München um 18 Uhr ein Benefizkonzert in der Kirche St. Martin, Jesuitenstraße 1, (Eingang Grüner Markt). Das Bundespolizeiorchester München unter der Leitung von Jos Zegers wird in seiner einstündigen Darbietung zur Vorweihnachtszeit besinnliche Stücke unter anderem von Eric Whitacre und Oscar Navarro zum Besten geben. Der Eintritt ist frei, die Spendenerlöse kommen der Kirche St. Martin, dem Kinderschutzbund Bamberg und dem Familientreff Löwenzahn Bamberg zugute. red