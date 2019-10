Ein Benefizkonzert mit der Gruppe "PurPur" findet am Sonntag, 20. Oktober, ab 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Eschenau statt. Die Gruppe "PurPur" unterhält die Zuhörer mit einer Mischung aus Mittelalter-Fantasy-Deutsch-Folk sowie Traditionellem in Deutsch und Englisch. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös soll der Kirchenrenovierung zugute kommen, teilt die evangelische Kirchengemeinde Westheim/Eschenau mit. red