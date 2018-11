Benefizkonzert in der Café-Bar Karibik

In der Café-Bar Karibik findet am Samstag, 1. Dezember, unter dem Motto "Ella mit der Ukulele" ein Benefizkonzert zugunsten von Straßenkindern in Rio mit Eva Engelhardt statt. Sie wird begleitet von Stefan Popp am Schlagzeug und Michael Popp am Klavier. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. red