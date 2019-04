Benefizkonzert in der Auferstehungskirche

Zugunsten der neuen Beleuchtung in der Auferstehungskirche geben die

"Flames of Gospel" gemeinsam mit dem "KlangArt"-Chor Gaustadt ein Benefizkonzert. Das Konzert beginnt am Sonntag, 7. April, um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) in der Auferstehungskirche in der Pestalozzistraße. Die Zuhörer erwartet eine Mischung aus Gospels, Spirituals und moderner Musik. Der Eintritt ist frei. red