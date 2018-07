Benefizkonzert im Sinnesgarten spielt 1200 Euro ein

Strahlender Sonnenschein, strahlende Gesichter: Das Benefizkonzert im fränkischen Sinnesgarten, das das Betreuungsgruppenteam der Diakoniestation Forchheim im Sinnesgarten in Schlaifhausen organisiert hatte, zauberte den zahlreichen Gästen ein Lächeln ins Gesicht.Zu hören waren der Kinderchor Schlaifhausen, der gemischte Chor des Liederkranzes Leutenbach, die Singgruppe Moggast, die Veehharfengruppe Forchheim, der Männerchor des Liederkranzes Leutenbach und der gemischte Chor von "Unter uns" aus Schlaifhausen. Immer wieder summte das Publikum bekannte Melodien mit, und bei Kaffee und gespendeten Kuchen und Torten verging die Zeit im Sinnesgarten wie im Flug.Spenden in Höhe von rund 1200 Euro brachte dieses erste Benefizkonzert für die Betreuungsgruppen für an Demenz erkrankte Menschen ein, die auch immer wieder den Sinnesgarten in Schlaifhausen besuchen und dort Natur mit allen Sinnen erleben können. Nicht nur für diese großzügige Spendenbereitschaft der Gäste bedankte sich Michael Messingschlager, Leiter der Diakoniestation Forchheim, die zur Diakonie Bamberg-Forchheim gehört. Ein herzlicher Dank ging auch an alle teilnehmenden Chöre und Gruppen, die den Nachmittag zum Klingen gebracht hatten, an die vielen ehrenamtlichen Bäcker für die Kuchenauswahl und besonders an das Team der Betreuungsgruppen um Manuela Häfner, die die Idee zu diesem Konzert und auch alles organisiert hatte.Wer Lust und Zeit hat, das Team der Betreuungsgruppen bei der Pflege des Sinnesgartens ehrenamtlich zu unterstützen, ist willkommen. Rasen mähen, Blumen gießen oder Sträucher ausschneiden wären hierbei mögliche Aufgaben, die übernommen werden könnten. Informationen zu diesem "grünen" Ehrenamt gibt es in der Diakoniestation unter Telefon 09191/13442.red