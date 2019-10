Benefizkonzert für "Wegbegleiter"-Projekt

Rund 70 Gäste waren der Einladung der Berufsfachschule für Altenpflege der Caritas-Diakonie Schulträger gGmbH zum Benefizkonzert mit Pianistin Maho Kaneko und Violonistin Eva Hennevogl gefolgt, die auf ihre Gage verzichtet hatten. 1062 Euro kamen für das Integrationsprojekt "Wegbegleiter" zusammen: Ein Team begleitet Schüler mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund in der Pflege-Ausbildung bei Behörden- oder Arztbesuchen, fördert die Schüler in der deutschen Sprache, bietet Beratung in Krisensituationen an und stellt Frühstück, Arbeitskleidung oder Schulbücher zur Verfügung. Das Projekt finanziert sich nur über Spenden.

Wer dieses Integrationsprojekt unterstützen möchte: LIGA Bamberg, IBAN DE07 7509 0300 0009 0720 20, Stichwort: Wegbegleiter. red