Benefizkonzert für Partnerschaft

Seit gut zwei Jahren hat das evangelische Dekanat Gräfenberg eine Partnerschaft mit der evangelisch-lutherischen Süd-Ost-Diözese Mtwara in Tansania. Seit im letzten August eine kleine Delegation des Gräfenberger Dekanats in der neuen Partnerdiözese Mtwara gewesen ist, ist die Verbindung spürbar enger geworden. Im Herbst 2020 wird der Gegenbesuch des tansanischen Bischofs und einiger seiner engsten Mitarbeiter in Gräfenberg erwartet. Die gesamte Partnerschaftsarbeit im Dekanat Gräfenberg wird durch Spenden finanziert. Deshalb wird am Samstag, 16. November, um 20 Uhr in der Christuskirche Neunkirchen am Brand ein Benefizkonzert zugunsten der Dekanatspartnerschaft Gräfenberg - Mtwara/Tansania stattfinden. Zwei junge norddeutsche Musiker, Johannes Schnabel (Orgel und Klavier) und Zoltan Suho-Wittenberg (Bariton), werden "Geistliche Gesänge" aus der Romantik darbieten. red