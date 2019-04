Benefizkonzert für neue Grundschule

Die "Original Schwabachtaler Musikanten" laden am Ostersonntag, 21. April, im Rahmen der 13. Neunkirchener Kulturtage zum Benefiz-Osterkonzert in die Mehrzweckhalle der Mittelschule Neunkirchen am Brand, Schellenberger Weg 26, ein. Fans der böhmischen Blasmusik kommen an diesem Abend auf ihre Kosten. Nach dem circa eineinhalbstündigen Konzertteil schließt sich Tanz- und Unterhaltungsmusik der "Schwabachtaler Musikanten" bis in die Nacht an. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Erlös ist zugunsten des Kinder-Mitmachprojektes zum Bau der neuen Grundschule. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Kartenvorverkauf bei Inge Häfner, Telefon 09192/8660, "B2"-Laden Igensdorf, Telefon 09192/6188, "Mein Lädla" Neunkirchen, Telefon 09134/908376. red