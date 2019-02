Benefizkonzert für die Partnerstadt San Carlos

Sieben Musiker aus Erlangen und Nürnberg laden heute zum Kammermusik-Konzert für Erlangens Partnerstadt San Carlos in Nicaragua ein. Mit dem Erlös soll das Projekt "Fumsami" in San Miguelito in der Region Rio San Juan nahe von San Carlos unterstützt werden. Es musizieren mit Werken von Bach, Telemann, Chopin und anderen: Madeleine Haas (Violine), Michael Kuch (Piano) und das Ensemble "Saltarello" - Anne Pape, Anne Schmaltz, Julie Mildenberger, Karina Roßbach, Veit Sillner (Blockflöten). In der Pause gibt es Getränke vom Dritte-Welt-Laden, Fingerfood sowie Informationen aus Nicaragua und zum unterstützten Frauenprojekt. Veranstaltet wird das Konzert, das um 20 Uhr im Haus der Kirche (Bohlenplatz 1, Erlangen) beginnt, vom Dritte-Welt-Laden Erlangen und dem Verein Städtepartnerschaft Erlangen - San Carlos. red