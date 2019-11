Benefizkonzert für Bedürftige

Am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr findet in der Klosterkirche St. Anton in Forchheim das Benefizkonzert "Weihnachten für alle" statt. Mitwirkende sind David und Florian Saam und Res Richter von "Box-Galopp", der Viergesang des Klosterchors unter Leitung von Franz Josef Saam, Radek Szarek (Marimbaphon) und Heribert Heisele. Auch in diesem Jahr soll durch Geldspenden und Sammlungen bedürftigen und notleidenden Familien in Stadt und Landkreis Forchheim ein etwas hoffnungsvolleres Weihnachten bereitet werden. red