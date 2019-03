Benefizkonzert der Gruppe "Just for Fun"

Die Heimatfreunde Klosterlangheim veranstalten am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr ein Konzert mit der Gesangsgruppe "Just for Fun" im Konventbau von Klosterlangheim. Entsprechend ihrem Namen trafen sich die zwölf aus der Lichtenfelser Pfadfinderschaft hervorgegangenen Gesangsmitglieder vor einigen Jahren aus Freude am Singen zu privaten Gesangsabenden, ehe sie sich seit einigen Jahren unter der Leitung von Paul Krauß zu öffentlichen Auftritten entschlossen. Ihr Liedgut zeichnet sich durch eine große Bandbreite aus. Das Repertoire reicht von einfühlsamen Liebesliedern wie "Can't Help Falling In Love" von Elvis Presley und "Feels Like Home" aus dem Musical "Faust" sowie Balladen des irischen Liedpoeten Chris de Burgh und des kanadischen Sängers Leonard Cohen über bekannte Abba-Hits und mitreißende Reggae-Rhythmen von Johnny Nash bis zu dem Erfolgssong "The Hymn" mit dem beeindruckenden religiösen Text der britischen Rockgruppe Barclay James Harvest. Dabei handelt es sich um ein Benefizkonzert. Die Einnahmen werden für die Sanierung der Katharinenkapelle verwendet. Nach dem Konzert können sich die Besucher mit Bratwürsten und Getränken stärken. thi