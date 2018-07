Der Lions-Club Forchheim lädt ein zum Benefizkonzert der Bläserphilharmonie Forchheim zugunsten der Forchheimer Lebenshilfe am Sonntag, 8. Juli. Der Lions-Club mit seinen 46 Mitgliedern feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag und freut sich sehr über die Bereitschaft des Orchesters, das Benefizkonzert auf der Waldwiese am Gelände der Lebenshilfe Forchheim zu gestalten. Einlass 16 Uhr, Beginn 17 Uhr, Eintritt 15 Euro. Gratis-Shuttledienst vom Aldi-Parkplatz in der Bayreuther Straße (ab 16 Uhr und eine Stunde nach Veranstaltungsende), eigene Sitzmöglichkeiten können gerne mitgebracht werden. Getränke und Brezen werden angeboten. red