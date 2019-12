Benefizkonzert: 1500 Euro für German Doctors

Anlässlich des Benefizkonzerts der Vokalgruppen am ersten Adventssonntag in der Stadtpfarrkirche Lichtenfels konnte ein schöner Betrag von 1500 Euro erzielt werden. Die Verantwortlichen, Pfarrer Roland Neher, Daniela Keller, Jitka Maisel und Petra Höfner überreichten symbolisch den Scheck an den Vertreter des Freundeskreises Lichtenfels der German Doctors, Dr. Albert Rudolph.

Die German Doctors leisten ehrenamtliche Hilfe in Entwicklungsländern für Menschen, die sich eine ärztliche Versorgung nicht leisten können. Mit dieser Summe werde die Notfallversorgung des Serabu-Hospitals im westafrikanischen Sierra Leone unterstützt, betonte Dr. Rudolph beid er Übergabe. Es sei das einzige Krankenhaus in einem ländlichen Bezirk mit 50 000 Menschen. Alfred Thieret