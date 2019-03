Benefizbrote helfen der Tafel

Bereits seit fünf Jahren stellt die Haundorfer Bäckerei Polster in der Fastenzeit ein Benefizbrot her, dessen Verkaufserlös zur Hälfte für einen guten Zweck gespendet wird. Heuer kommt das Geld der Herzogenauracher Ausgabestelle der Tafel zugute, deren Mitarbeiterinnen sich in Begleitung von Pater Ashok Antony Mathew von der katholischen Pfarreiengemeinschaft unlängst in der Backstube in Haundorf trafen, um unter der Anleitung von Dominik Sicker gemeinsam Benefizbrote zu backen.

Schnell stellte sich heraus, dass dies keine leichte Aufgabe ist und es dazu viel handwerkliches Geschick und Erfahrung braucht. Aber die Aufgabe wurde mit Bravour gemeistert. Auch das kleine Geheimnis, wie die signifikanten Kreuze auf die Brote gestaubt werden, lüfteten die Bäcker. So konnten am Ende die ofenfrischen Brote direkt im Laden an begeisterte Kunden übergeben werden. Noch bis Ostern gibt es das Brot in den Fachgeschäften der Bäckerei zu kaufen. Ein Pfund Benefizbrot kostet zwei Euro. Die Hälfte davon kommt direkt der Arbeit der Tafel zugute. Das Team der Bäckerei Polster bietet das Brot auch im Anschluss an katholische Gottesdienste zum Kauf an. Gelegenheit besteht noch am kommenden Sonntag in Haundorf, sowie am 6. April in St. Otto und am 14. April beim Fastenessen in St. Magdalena. red