Hallstadt vor 15 Stunden

Benefiz-Gala findet heute Abend statt

Die Benefiz-Gala zugunsten von "Hand in Hand - Förderverein der Lebenshilfe Bamberg e. V." im Kulturboden in Hallstadt beginnt am heutigen Freitagabend um 19 Uhr. Es treten auf "Boogie Balls", Wolfgan...