Benebelten Drogenkurier gestoppt

Unter dem Einfluss von Drogen war am Donnerstag um 21 Uhr ein 24-jähriger Coburger, der eine nicht unerhebliche Menge Betäubungsmittel in seinem Fahrzeug transportierte, mit seinem Ford im Röntgenweg unterwegs. Während einer Verkehrskontrolle stieg den Polizeibeamten aus dem Fahrzeug des 24-jährigen ein deutlicher Marihuana-Geruch in die Nase. Dies veranlasste die Polizisten, ganz genau nachzuschauen.

Blutentnahme war fällig

Bei der Durchsuchung der Person, des Fahrzeugs und der Wohnung des Coburgers wurden mehrere unterschiedliche Betäubungsmittel gefunden. Zudem musste sich der Coburger wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss einer Blutentnahme im Coburger Klinikum unterziehen.

Die Coburger Polizei ermittelt gegen den 24-Jährigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. pol