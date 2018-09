Benachrichtigungen für die Wahl verschickt

Am 14. Oktober findet die Landtags- und Bezirkswahl statt. Alle wahlberechtigten Bürger der Stadt Coburg erhalten in den nächsten Tagen ihre Wahlbenachrichtigungen. Diese werden erstmals nicht in Kartenform, sondern als Wahlbenachrichtigungsbriefe versandt. Diesen Mitteilungen lässt sich unter anderem entnehmen, in welchem Wahllokal der Adressat wählen darf und ob dieses barrierefrei ist. Der Wahlbenachrichtigungsbrief ist aber keine Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts im Wahllokal. Sollte er beim Urnengang nicht mitgeführt werden, muss der Wähler sich durch ein Identitätsdokument ausweisen können. Die Wahlbenachrichtigungsbriefe enthalten erstmals einen personalisierten QR-Code, mit dessen Hilfe die Wähler direkt auf den beim Wahlamt eingerichteten Online-Wahlschein-Antrag gelangen, mitdem Briefwahlunterlagen beantragt werden können. Der Online-Antrag kann natürlich auch wieder in bewährter Weise über die Internetseite des Wahlamtes www.coburg.de/wahlen abgerufen werden und ist voraussichtlich ab Anfang/Mitte September 2018 freigeschaltet. Auskunft gibt auch das Wahlamt der Stadt Coburg, Rosengasse 1, Zimmer 102, Telefonnummer 09561/89-1332. red