Ben Schneider will für die Freien Wähler das Hemhofener Rathaus erobern

Benedikt Schneider ist der Bürgermeisterkandidat für die Freien Wähler (FW) in Hemhofen. Das Ziel der Freien im neuen Gemeinderat heißt 4 plus x. Schneider, Inhaber des Reisebüros in Hemhofen, stellte sich in der Nominierungsversammlung am Donnerstagabend im Bürgertreff vor. "Ich stehe für ein modernes Hemhofen, in dem alle gerne zusammen wohnen, ein Hemhofen, in dem Alt und Jung in eine gemeinsame Zukunft starten."

Dafür müsse unter anderem das Vereinsleben gestärkt werden. Die Kirchweih solle weg von der Hauptstraße und ein Zelt müsse genügen. Auch die Bürgerbeteiligung müsse man ernst nehmen, die Mitarbeiter in der Verwaltung müssten ordentlich geschult werden, an Brückentagen sei ein Notbetrieb der Verwaltung zwingend erforderlich genau so wie die Erweiterung der Ferienbetreuung. Auch Wohnraum müsse gefördert und neue Baugebiete ausgewiesen werden. Bestehende Unternehmen müssten gefördert werden und neue in einem weiteren Gewerbegebiet angesiedelt werden.

Zuletzt ging er noch auf die Zusammenarbeit im Gemeinderat ein. "Wir müssen es schaffen, über den Tellerrand hinaus zu blicken und alle Gemeinderäte über Parteigrenzen hinweg mitnehmen!" Einstimmig wurde Schneider zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Die 20 Gemeinderatskandidaten und die drei Ersatzkandidaten stellten sich kurz vor und alle wollen gerne ihren aktiven Frontmann mit den vielen guten Ideen unterstützen.