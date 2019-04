"Bembers" in der Jahnhalle Forchheim

"Mit Alles und Schaf!" heißt das Programm, mit dem der Comedian "Bembers" am Donnerstag, 11. April, in der Jahnhalle Forchheim auftritt. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets zum Preis von 27,50 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. "Bembers" verspricht das Beste aus fünf Jahren Comedy. Er feiert nicht nur sein 30. Frisurenjubiläum, sondern auch fünf Jahre live auf den Bühnen der Republik. Er bezeichnet sich als das schwarze Schaf der deutschen Comedy-Szene und präsentiert die Perlen aus seinen letzten drei Soloprogrammen und auch diverse unveröffentlichte Geschichten. Foto: PR