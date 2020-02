Belohnung ausgesetzt

"Das hat nichts mehr mit einem Dumme-Jungen-Streich zu tun. Das ist purer Vandalismus und Zerstörungswut", ärgert sich der Vorsitzende der Friesener Sozialdemokraten, Egon Becker, über die mutmaßliche Brandstiftung auf dem Kinderspielplatz, über die in der Montagsausgabe die Polizei berichtete. Ebenso wie zwei Spielgeräte war die massive Sitzgruppe mit Überdachung vor einigen Jahren von der SPD gestiftet worden.

Die fast zehn Zentimeter dicke Tischplatte der Sitzgruppe, die in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag angezündet wurde, brannte an mehreren Stellen völlig durch. Jetzt ist der Brandschaden vorerst durch den städtischen Bauhof mit einer Resopalplatte abgedeckt worden, so dass Eltern und Kinder, die den Spielplatz besuchen, wieder eine Rastmöglichkeit und Schutz vor Sonne und Regen haben. Bereits in den vergangenen Jahren mussten immer wieder Beschädigungen, Schmierereien und Schnitzereien, beseitigt werden.

Stadträtin Marina Schmitt, deren verstorbener Vater die massive Holzüberdachung konzipiert und angefertigt hatte, stellt nun eine Belohnung von 100 Euro für Informationen zur Verfügung, die zur Aufklärung der Straftat führen. Entsprechende Hinweise und Beobachtungen, die vertraulich behandelt werden, nimmt sie gerne per E-Mail an marina.schmitt@email.de oder telefonisch unter 09261-53691 entgegen - ebenso wie die Polizeiinspektion Kronach unter Telefon 09261/5030. red