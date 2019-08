Belohnung ausgesetzt

Die von Unbekannten zum wiederholten Male zerstörte Bank am Weg zum Bienenhaus am Säuberg ist von Mitgliedern des Rhönklub-Zweigvereins Münnerstadt wieder repariert worden. "Dennoch setzen wir 50 Euro für Hinweise wegen bereits mehrfacher Beschädigungen der für die Allgemeinheit gestifteten Sitzgarnituren am Säuberg sowie im Jörgentorpark als Belohnung aus, sofern damit eine Anzeige erfolgen kann", so der Vorsitzende des Zweigvereins, Egbert Haut. Hinweise an ihn, Tel.: 09733/782 09 04 oder EHaut@ t-online.de.