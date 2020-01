"Bella Donna" zum Jahresauftakt

Mit dem Damen-Salonorchester "Bella Donna" stimmt sich der Förderkreis pro musica und seine Hörer am Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik Höchstadt auf das neue Jahr ein.

Sechs Länder

"Bella Donna" ist als Orchester international besetzt: Sechs Künstlerinnen aus sechs Ländern (Ungarn, Serbien, Uruguay, USA, Ukraine und Deutschland) verbreiten Schwung und Charme, sind Meister ihres Instruments und kleiden ihre witzig-charmanten Moderationen in beste Musik ein.

Solistin des Konzerts ist die von der Presse als grandios gelobte Sopranistin Eva Bernard. Neben ihren Engagements auf verschiedenen Opernbühnen (Theater Aachen, Landestheater Detmold) ist die vielseitige Künstlerin immer wieder in Jazz-, Musical- und Chanson-Projekten zu erleben. Ganz besonders in der Zusammenarbeit mit dem Salonorchester kann sie ihre Leidenschaft zur "leichten Muse", die Liebe zum Tanz und den unmittelbaren Kontakt zum Publikum verbinden. Gemeinsam geht es, ganz im Stil der berühmten Neujahrskonzerte, mit Werken unter anderem von Johann Strauß und Franz Lehár zu einer musikalischen Reise nach Wien. Ein vergnüglicher Operettenabend mit Niveau steht an - mit einem Programm, das gut gelaunt in ein neues Jahr begleiten will. Karten gibt es im Vorverkauf (20 Euro) oder an der Abendkasse (22 Euro). Vereinsmitglieder bekommen ihre Karten telefonisch unter 09193-690 99 40 (18 Euro), Schüler, Auszubildende und Studenten erhalten freien Eintritt. Weitere Infos auf promusica.online. red