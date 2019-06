Küps vor 22 Stunden

70. Geburtstag

Beliebter Seelsorger in sieben Pfarrgemeinden

Seinen 70. Geburtstag feierte mit vielen Gratulanten der engagierte und beliebte Franziskaner-Pater Maximilian Kray OFM im Pfarrzentrum an der Bamberger Straße in Küps. Zudem gab es in der Pfarrkirche...