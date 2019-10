"Beliebte Orgelwerke" lautet der Titel des Abschlusskonzertes des 31. Bad Kissinger Orgelzyklus am Sonntag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche. Zu Gast ist der Konzertorganist Lutz Brenner aus Bad Ems. Im Programm stehen Werke von Camille Saint-Saëns, Richard Wagner, Johann Sebastian Bach, Giacomo Meyerbeer, Louis Lefébure-Wély und Louis Vierne . Karten gibt es an der Abendkasse ab etwa 19 Uhr. Foto: Heribert Piel