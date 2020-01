Beliebte Fackelwanderung

Die Fackel-Silvesterwanderung in Pottenstein erfreute sich großer Beliebtheit Die Idee zur mittlerweile sehr beliebten Fackelwanderung an Silvester rund um Pottenstein entstand vor fast 30 Jahren.

Um die Wartezeit bis zur Silvesternacht für die eigenen Kinder zu verkürzen, machten sich einige junge Pottensteiner Familien 1993 nachmittags auf zu einer Wanderung durchs Obere Püttlachtal bei Pottenstein. Bei Einbruch der Dunkelheit und nach einer Stärkung bekamen die Kinder Fackeln und erreichten begeistert wieder das Felsenstädtchen. Schnell wurde die Idee geboren, diese Wanderung jedes Jahr auch für Gäste anzubieten.

Unter der Leitung von Thomas Bernard erfuhren sie auf dem Weg Wissenswertes zum Püttlachtal, zur Pottensteiner Wasserversorgung und vieles mehr. Der Zwischenstopp bei Glühwein, Lebkuchen und mit musikalischer Unterhaltung wurde auf dem Berner-Hof in Prüllsbirkig eingelegt. Gestärkt und mit brennenden Fackeln ging es zurück durch den Staatsforst Prüll zur Bergwachthütte, wo das nächtlich beleuchtete Pottenstein bewundert wurde und Geschichten zur ewigen Anbetung in Pottenstein am 6. Januar zu vernehmen waren. red