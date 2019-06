Beliebte Börse fürs Ehrenamt

Seit Oktober 2016 gibt es die Herzogenauracher Ehrenamtsbörse. Sie ist inzwischen ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, wenn es um Nachfrage und Angebot für am Ehrenamt interessierte Bürger in Herzogenaurach geht.

Vielfältiges Leben

Das Leben in Herzogenaurach ist vielfältig und bunt und wird ganz wesentlich von ehrenamtlich Aktiven mitgestaltet. Allerdings fehlt es an vielen Stellen an ehrenamtlichen Helfern: ob in Vereinsvorständen, bei den monatlich aktiven Lesepaten, den wöchentlichen Kindergottesdiensten oder auch bei einmaligen Veranstaltungen, wie dem "Tierischen Familiennachmittag".

Onlineangebot wird genutzt

Aus diesem Grund startete vor gut zweieinhalb Jahren die Ehrenamtsbörse auf der Internetseite der Stadt Herzogenaurach (Suchbegriff: Ehrenamts-börse). Aufgebaut wurde die Börse von der Sport- und Ehrenamtskoordinatorin Katja Heil. Schnell stellte sich heraus, dass die Vereine dieses Onlineangebot nutzen und davon profitieren.

Zusätzliche Helfer gefunden

So konnte zum Beispiel die Telefonseelsorge Erlangen einen neuen Ausbildungskurs mit 14 Teilnehmern auch durch Unterstützung der Ehrenamtsbörse neu besetzen. Der Evangelischen Kirche ist es gelungen, ein neues Technikteam für den Gottesdienst aufzubauen, weil sich Interessenten über das Angebot der Börse gemeldet hatten. Viele Organisationen nutzen das Portal auch für kurzfristige Helferaufrufe, wie etwa für den jährlich stattfindenden Puma-Herzoman. Im vergangenen Jahr konnten hier einige zusätzliche Helfer gewonnen werden.

Resonanz steigt

Die Angebote werden inzwischen nicht nur auf der Homepage der Stadt angekündigt, sondern auch im Herzogenauracher Amtsblatt, im Newsletter der Stadt sowie auf der Facebook-Seite des Ersten Bürgermeisters German Hacker. Die Resonanz bei den Herzogenauracher Bürgern steigt weiter, und auch die Vereine nutzen die Börse zum Schalten ihrer "Stellenanzeigen" regelmäßig. Aktuell sind knapp 60 Angebote unterschiedlichster Art unter www.herzogenaurach.de/ehrenamtsboerse zu finden, ebenso wie Ansprechpartner für jedes Engagement.

Auch der Erste Bürgermeister German Hacker ist weiterhin begeistert, dass bereits viele Herzogenauracher Bürger einen neuen Platz im Ehrenamt finden konnten: "Ich freue mich, dass die Ehrenamtsbörse so aktiv genutzt wird, und danke der Sport- und Ehrenamtskoordinatorin Katja Heil für ihren Einsatz", so Hacker laut einer Pressemitteilung . red