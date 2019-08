Auf der Tagesordnung der am Dienstag, 6. August, anberaumten Marktgemeinderatssitzung in Egloffstein stehen unter anderem die Zweckvereinbarung zur Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehren und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Egloffstein auf LED. Des Weiteren geht es um Gebühren für die Kita "Elmar" Egloffstein. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Verwaltung. red