Über die Klage DB Netz gegen Gemeinde Niederfüllbach wird am Montag, 30. September, bei der Sitzung des Gemeinderates gesprochen. Weiterhin beinhaltet die Tagesordnung die Planungsalternativen "Alte Bäckerei", die Straßenbeleuchtung der Bushaltestelle in der Schloßstraße sowie die Vorstellung des Haushalts 2019 der Verwaltungsgemeinschaft Grub am Forst. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses. red