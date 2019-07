Zwei Frauen sind am Sonntag auf der Sportinsel in Forchheim offenbar ausfällig geworden. Am Mittag ging eine Familie auf der Sportinsel spazieren. In der Nähe des Kneipp-Beckens angelten zwei Männer, die von zwei Frauen begleitet wurden. Da sich die vier wohl beim Angeln gestört fühlten, beleidigten die zwei Frauen die Familie. Wer den Streit mitbekommen hat und eventuell Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0, in Verbindung zu setzen.