Beleidigung: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines Kleintransporters am Sonntagnachmittag in der Dammstraße. Was der Auslöser war, müssen die Ermittlungen erst noch zeigen, so die Polizei. Dabei sei es zu Beleidigungen gekommen, die Strafverfahren nach sich ziehen. Zeugen melden sich bei der Inspektion, Tel.: 0971/714 90. pol