Am Samstagabend kam es zwischen einem ungarischen Arbeiter und seiner Vermieterin zu einem Streit, nachdem dieser auf das Rauchverbot in der Pension hingewiesen wurde. Als die Vermieterin, die von dem Mann beleidigt wurde, ihren Lebensgefährten zur Unterstützung holte, wurde dieser dann noch in den Schwitzkasten genommen. Die Rangelei wurde von weiteren Personen schnell unterbunden. Der Lebensgefährte der Vermieterin zog sich eine Beule sowie Schürfwunden am Kopf zu. Den Arbeiter erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung. pol