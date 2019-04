Beleidigung beim Gassigehen

Unflätig verhielt sich am Montagmittag ein 87-Jähriger auf dem Parkplatz an der Landesgrenze Hessen/Bayern gegenüber einer 57-Jährigen, die dort mit ihrem Hund Gassi ging. Als sie zum Auto zurückkam, fiel ihr bereits das Auto des 87-Jährigen auf. Während sie ihren Hund in den Kofferraum einsteigen ließ, rief ihr der Mann heftige Beleidigungen zu . Die Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige bei der Brückenauer Polizei. Die Sachbearbeiterin ermittelt nun wegen Verdacht der Beleidigung, berichtete die Polizeiinspektion Bad Brückenau. pol