Beleidigung an der Kasse: Zeugen gesucht

Im Edeka-Markt in der Mainau kam es am Samstag gegen 19 Uhr zu einem Vorfall mit einer 38-jährigen Afrikanerin. Nach dem Einkauf fiel der Frau ein, dass sie noch etwas vergessen hatte, und sie ging mit ihren prall gefüllten Einkaufstaschen zurück in den Laden. An der Kasse wollte die Verkäuferin in die Taschen schauen, weil sie einen Diebstahl vermutete. Daraufhin wurde sie lautstark in englischer Sprache beleidigt. Bei dem Vorfall waren noch etliche andere Kunden vor Ort, welche die Sache wahrgenommen haben müssten. Die Polizei Lichtenfels bittet die Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09571/952021 mit ihr in Verbindung zu setzen.