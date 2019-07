Eine Gruppe junger Leute hielt sich am Samstagabend im Park am Liebfrauensee auf. Die Gruppe hinterließ einiges an leeren Flaschen. Ein 51-Jähriger sprach die Gruppe darauf an. Er wurde daraufhin von einer jungen Frau beleidigt. Sie entfernte sich in Richtung Innenstadt. Sie ist etwa 20 Jahre alt und hat rote, schulterlange Haare. Sie trug eine blaue, kurze Jeanshose sowie ein dunkles, längsgestreiftes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen. pol