Beleidigt und geohrfeigt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße kam es am späten Freitagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Bekannten. Ein 35-jähriger Kronacher hatte einen 38-jährigen Kronacher mit diversen Schimpfwörtern betitelt und versucht, ihn zu schlagen. Der Schlag verfehlte jedoch den Älteren und erwischte stattdessen dessen 28-jährige Frau, die sich zwischen ihrem Mann und den Beschuldigten gestellt hatte. Durch die Ohrfeige erlitt die Dame Schmerzen am linken Ohr. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Gegen den Beschuldigten wird wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt. pol