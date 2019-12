Belastungen nehmen zu

Leserbrief zum FT-Artikel "Ja zum Gebäude-Klotz vor der Haustür" und zum umstrittenen Hochregallager: Es entzieht sich meinem Verständnis, warum sich die im Artikel zitierten Heubacher eine Meinung zum Erleben der Eyrichshöfer Anwohner erlauben.

Heubach liegt an der B 279. Nach Heubach gibt es meines Wissens nach keine Abkürzung von der B 4 durch den Ortsteil. Zudem ist Heubach vom Stadtgebiet Ebern weitestgehend abgeschnitten, was auch den generellen Durchgangsverkehr minimieren müsste. Des Weiteren ist es sehr unwahrscheinlich, dass die mehrfach wiedergegebene Familie Pfeuffer die Verkehrsbelastung in Eyrichshof wahrheitsgemäß einschätzen kann. Ich lade sie hiermit ein, sich an einem beliebigen Werktag von Montag bis Freitag 24 Stunden lang auf Höhe des Schlosses an die Straße zu stellen und den Lkw-Verkehr in Eyrichshof live zu erleben.

Die Stadt Ebern kommt nach eigener Angabe an dieser Stelle auf 84 Lkw in 24 Stunden. Wenn das mit dem Erleben der Heubacher Durchfahrtsanwohner vergleichbar sein sollte, so entschuldige ich mich für mein eingangs geäußertes Unverständnis.

Die Befürchtung meinerseits ist, dass die Belastungen mit dem Ausbau der Firma nach jetziger Änderungsvorlage - und den Aussagen der kommunalen Verwaltung - weiter zunehmen und sich niemand Gedanken macht, wie Anwohner geschützt werden können. Der "Joker Arbeitsplätze" zieht aber so oft bei vielen Leuten. Er hat ja auch die Heubacher einst vom Ebner-Lager überzeugt, so lesen sich die Kommentare zumindest. Zur Erklärung: Ein vollautomatisches Hochregallager schafft keine Arbeitsplätze. Es wird von Computersystemen gesteuert.

Es macht mich persönlich wütend, wenn ich lesen muss, wie hier abgeurteilt und, nachdem die Argumente offensichtlich ausgegangen sind, Politik gegen einen meiner Nachbarn gemacht wird. Die punktuellen Events auf dem Anwesen des Freiherrn von Rotenhan sind keine Dauerbelastung wie die eines stetig steigenden Lieferverkehrs. Auch wenn der damit einhergehende Verkehr ebenfalls viele Nerven kostet. Aber die hier zitierten Heubacher müssen die Veranstaltungen ja nicht besuchen, wenn sie sich daran stören. Matthias Gemmer

Eyrichshof