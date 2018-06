Belag der Sandstraße ist schlecht

Glasfaser für jedes Haus





Mehr Bushaltestellen sinnvoll



Der Gemeindeteil Woffendorf stand diesmal in der Reihe der Bürgergespräche im Mittelpunkt und bot den Einwohnern die Gelegenheit, ihre Wünsche und Anliegen vorzubringen.Im Vereinsheim des 1. FC Woffendorfer eröffnete Erster Bürgermeister Robert Hümmer CSU ) das Bürgergespräch für den Gemeindeteil Woffendorf und hieß alle Ortsbewohner, Vorstände der Vereine und Gemeinderäte herzlich willkommen. Er blickten einleitend auf die Veranstaltung zurück, die vor etwa einem Jahr an gleicher Stellte stattfand. "Seitdem konnte eine ganze Reihe der Anliegen, die damals vorgebracht wurden, erledigt werden", sagte Hümmer.Danach leitete der Bürgermeister zu seinem allgemeinen Bericht über das Gemeindegeschehen von Altenkunstadt über, ging auf die Tätigkeit des Gemeinderates mit seinen Ausschüssen ein, erwähnte die wichtigsten Eckdaten des Haushaltes, sowie die Entwicklung der Steuereinnahmen.Bei der Breitbandversorgung sei es das langfristige Ziel, so Hümmer, dass in jedes Haus Glasfaserkabel verlegt werden können. Er wähnte anschließend das Schulwesen und die Kindertagesstätten ; bei letzteren zeichne sich bereits ein zusätzlicher Bedarf, insbesondere hinsichtlich der Kinderkrippenplätze, ab. Um gewerbliche Ansiedelungen zu ermöglichen, werde im Bereich Woffendorf, entlang der Staatsstraße 2191, ein neues Gewerbegebiet erschlossen. Als positiv bezeichnete Hümmer die im Rahmen der Staatsstraßensanierung bei Woffendorf geschaffenen Abbiegerspuren. Erfreulich nannte er zudem auch die gemeinsamen Bestrebungen bei der kommunalen Zusammenarbeit.Als erster Redner eröffnete Andreas Rebhan die Diskussion und verwies auf den Zustand der Sandstraße, wo Verbesserungen angebracht wären. Wenn Kanalsanierungen oder -untersuchungen stattfinden, sollten grundsätzlich die Kanaldeckel wieder ordnungsgemäß angebracht werden und nicht so, dass sie tagelang klappern; erfreulicherweise, so Rebhan, wurde dies von den Bauhofmitarbeitern, die er an dieser Stelle einmal loben müsse, schnell behoben. Bürgermeister Hümmer sah die Ortsstraßen insgesamt auch ein klein wenig als die "Sorgenkinder" der Gemeinde, sicherte aber zu, dass Sanierungen an den Gemeindestraßen nach und nach vorgenommen werden.Auf den Kinderspielplatz in Woffendorf ging Maria Winkler ein.Nachdem es im Ort wieder mehr Kinder, insbesondere kleine, gebe, sollte der Spielplatz vielleicht wieder etwas aufgewertet werden; zumindest einige neue Spielgeräte oder ein geeigneterer Sandkasten würden bestimmt bei allen für viel Freude sorgen.Gemeinderat Ludwig Winkler sprach den öffentlichen Personennahverkehr und die neuen Omnibuslinien an; hier wäre nach seiner Ansicht weitere Bushaltestellen in der Gemeinde Altenkunstadt , beispielsweise im Bereich Fachmarktzentrum, sicherlich sinnvoll. Bürgermeister Hümmer sagte zu, dieses Anliegen bei den entsprechenden Stellen vorzubringen.Wenn in den Siedlungsgebieten, so wie auch in Woffendorf geschehen, Straßen aufgegraben werden, so Rudolf Manzer, dann sollten zumindest auch die gleichen Voraussetzungen für die Breitbandversorgung, selbst wenn dies nur mit der Verlegung von Leerrohren der Fall sein kann, geschaffen werden. In diesem Zusammenhang wies Bürgermeister Hümmer auf entsprechende Förderprogramme hin, womit der Gemeinde auch der finanzielle Rahmen etwas abgesteckt werde. Danach wurde das Bürgergespräch für den Gemeindeteil Woffendorf beendet.