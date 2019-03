Bekommt die Wehr einen Neubau?

Am Mittwoch, 27. März, um 18.30 Uhr findet in der Aischgrundhalle eine Sitzung des Gemeinderates Adelsdorf mit folgender Tagesordnung statt: Grundsatzentscheidung zu Neubau/Sanierung der Feuerwehr Adelsdorf; Information zu den Maßnahmen Starkregen; Bestellung eines Wahlleiters und eines Stellvertreters für die Kommunalwahlen am 15. März 2020; Aufstellungs-, Billigungs-, Auslegungs- und Kostentragungsbeschluss bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplans "Neuhaus Südwest - Steiger-waldblick" mit Begründung und Umweltbericht. red