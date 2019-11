Bekommt Bamberg Polizeifahrradstaffel?

Nach gut zwei Jahren erneuern die Bamberger Grünen ihren Vorstoß auf Einrichtung einer Polizeifahrradstaffel in Bamberg. "Manchmal muss man einen langen Atem haben und hartnäckig sein", meint Christian Hader, Vorstandsmitglied bei Grünes Bamberg, in der Pressemitteilung. Er verweist auf einen Testversuch für Fahrradkleidung, den die bayerische Polizei 2018 vornahm. "Dem schließt sich aktuell ein Beschaffungsverfahren an", weiß Hader, "und alle Polizeiverbände sind aufgefordert, ihren Bedarf anzumelden."

Genau dazu rufen Hader und sein Vorstandskollege Jonas Glüsenkamp, OB-Kandidat für Grünes Bamberg, in einem Brief die Bamberger Polzeiinspektion auf. Sie wollen, dass Bamberg eine Polizeifahrradstaffel bekommt, "oder wenigstens eine Ausstattung, die regelmäßige Polizeieinsätze auf dem Fahrrad ermöglicht", so Glüsenkamp. Nach Ansicht der Grünen könnte die Fahrradstadt Bamberg damit Vorreiter in ganz Bayern werden, denn im Freistaat gebe es bislang noch keine Polizeieinheit, die permanent mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das habe eine Anfrage ergeben, welche die Fraktionsvorsitzende der bayerischen Landtagsgrünen, Katharina Schulze, stellte. Die 156 Polizeipräsidien in Bayern verfügen über 573 Fahrräder, das sind gut dreieinhalb Fahrräder pro Standort. Am schlechtesten ausgestattet ist Oberfranken, wo gerade mal zehn polizeiliche Fahrräder zu finden sind, davon eines in Bamberg. E-Bikes gibt es im ganzen Freistaat nicht einmal 40 Stück bei der Polizei.

Christian Hader verspricht sich von einer Polizeifahrradstaffel bzw. mehr Polizeifahrra deinsätzen "ein besseres und gleichberechtigtes Miteinander im Verkehr. Denn es ist nötig, dass auch die Polizei die Verkehrsperspektive von Radfahrenden einnimmt." Gleichermaßen sieht er so aber auch gewährleistet, dass Verkehrsverstöße von Radfahrern besser verfolgt, geahndet und in der Folge präventiv verhindert werden können. red