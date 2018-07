Bekiffter Mann am Steuer

red



Bei einer Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Neustadt am Mittwochnachmittag wurde in der Einberger Straße ein Audi 80 kontrolliert. Am Steuer saß ein 24-jähriger Mann. Die Beamten bemerkten deutliche Anzeichen dafür, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv und zeigte den Konsum von Cannabis an, teilt die Polizei mit. Daraufhin gab der Fahrer zu, zwei Tage zuvor mehrere Joints geraucht zu haben. Anschließend war eine Blutentnahme im Klinikum Coburg erforderlich.Als die Polizisten sich später noch in der Wohnung des Mannes umsahen, fanden sie dann noch zwei Marihuanapflanzen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht der Polizisten bestätigen, erwarten den jungen Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot.