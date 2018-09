Bekifft und ohne Schutz

Keine gültige Versicherung für seinen Seat konnte ein 27-Jähriger aus dem Landkreis nachweisen, als er am Montag von der Verkehrspolizei Bayreuth am Autohof Himmelkron kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann zudem drogentypische Auffälligkeiten fest und entdeckten im Auto einen Teleskopschlagstock, ein Einhandmesser und in einer Zigarettenschachtel eine geringe Menge Marihuana. Die Polizisten stellten die verbotenen Gegenstände und die Drogen sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Dem Mann flattert nun wegen der Verstöße eine Anzeige ins Haus. pol