Bekenntnis im Blick

In jedem christlichen Gottesdienst spricht die Gemeinde zusammen das Glaubensbekenntnis. Was hinter diesen jahrhundertealten Worten steht und was diese heute an Impulsen setzen, das beleuchten verschiedene Prediger an drei Sonntagen während der Passionszeit in der evang.-luth. Erlöserkirche am Kunigundendamm. Dabei hat der Beginn am Sonntag, 17. März, um 10 Uhr noch eine Besonderheit, wie das Dekanat mitteilt: Es sind besonders Menschen eingeladen, die vielleicht schon länger nicht mehr im Gottesdienst waren und es gerne wieder einmal versuchen möchten. Die Pfarrerinnen der Erlöserkirche, Anette Simojoki, Dorothea Münch und Anne Schneider, werden sehr persönlich predigen zu den Aussagen "Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde". Anschließend gibt es die Möglichkeit zum Kirchenkaffee und/oder Brunch im Gemeindezentrum. Die Predigtreihe wird fortgesetzt in den Gottesdiensten um 8 Uhr und um 10 Uhr am Sonntag, 31. März, mit Domkapitular Prof. Peter Wünsche als Prediger. Am Sonntag, 7. April, ist Gholemreza Sadeghinejad als Prediger zu Gast. Er ist theologisch-pädagogischer Referent für interkulturelle Arbeit mit geflüchteten Christen. red