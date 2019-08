Bekanntmachungen der Pfarrei St. Kilian

Die Pfarrei St. Kilian gibt bekannt: Der etwas andere Gottesdienst "In Wind und Weite die Liebe und Güte spüren..." an der Straßenkreuzung zwischen Oberlangheim und Uetzing ist am Sonntag, 1. September, um 17 Uhr. Gestaltet wird der Gottesdienst von Otto Schneider und Clemens Muth . Für Musik sorgen "MixDur". Die Wallfahrt nach Marienweiher findet am Samstag, 21., und Sonntag, 22. September statt. Anmeldungen bis Donnerstag, 12. September, nimmt Richard Lurz, Telefon 09571/5887, entgegen. Zum 31. August endet die Vertretungszeit von Pfarrer Henry Kimbowa in der Pfarrei. Wer ihm eine kleine Spende mitgeben möchte, hat dazu am Samstag, 24. August, bei der Vorabendmesse und am Sonntag, 25. August, zu den Gottesdiensten um 8.30 Uhr und 10.30 Uhr Gelegenheit.

Einladung ergeht zum Morgengebet der Kur- und Urlauberseelsorge am Mittwoch, 28. August, um 9 Uhr im Kurpark. Treffpunkt ist der Brunnen zwischen den Gradierwerken. Ebenfalls am Mittwoch, 28. August, lädt der evangelische Urlauberpfarrer Harald Wildfeuer zum "Innehalten, entspannen, zur Ruhe kommen" um 19 Uhr in die Pfarrkirche St. Kilian ein. red