Bekanntmachungen aus der Kirchengemeinde

Die Kirchengemeinde St. Kilian gibt ihre geänderten Öffnungszeiten des Pfarrbüros bekannt: montags von 8.30 bis 11 Uhr und donnerstags von 16 bis 17 Uhr. Am Freitag, 8. September, wird nach der 8-Uhr-Messe zur stillen Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten bis 9 Uhr eingeladen. Der Gottesdienst in der Seniorenresidenz am Kurpark 6 wurde vom Freitag, 14., auf Freitag, 7. September, um 16 Uhr vorverlegt. Die Kolpingsfamilie beginnt ihr Herbst-/Winterprogramm am Dienstag, 11. September, mit einem Gottesdienst in Steinfeld. Dazu wird ein Bus eingesetzt, Abfahrt ist um 17 Uhr am Kindergarten St. Anna. Wegen der Planung ist eine Anmeldung bei Winfried Butz (09573/3989) erforderlich. red