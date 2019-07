Bekannte Opernmelodien auf der Orgel

Das Orgelkonzert "Rossini gibt sich die Ehre" im Bad Kissinger Orgelzyklus findet am Donnerstag, 25. Juli, ab 20 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche statt. Gioacchino Rossini alias Burkhard Ascherl, der während des Kissinger Rakoczy-Festes den berühmten italienischen Opernkomponisten darstellt, spielt Opernmelodien unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart (Ouvertüre zu "Die Hochzeit des Figaro"), Gioacchino Rossini (Ouvertüren zu "Wilhelm Tell" und "Tancredi"), Richard Wagner (Pilgerchor) und Giuseppe Verdi (Triumph-Marsch aus "Aida") . Des Weiteren erklingen der "Bad Kissinger Sole-Sprudel" von Cyrill Kistler, der "Kaiser-Walzer" von Johann Strauss sowie die Rossini-Arie "Occhi miei piangeste assai" - gesungen von Isabella Rossini alias Brigitte Ascherl. Karten gibt es an der Abendkasse ab etwa 19.30 Uhr. Foto: Peter Klopf