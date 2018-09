Bekannte Filmmelodien für die Gäste

Unter dem Motto "Es war einmal ..." möchte die Sängervereinigung ihr Publikum am kommenden Samstag im Festsaal im Haus des Gastes mit bekannten Filmmelodien erfreuen. So werden ab 19 Uhr Lieder aus bekannten Ufa-Filmen und aus James-Bond-Filmen zu hören sein. Es gibt bekannte Titel wie "Ein Freund, ein guter Freund" oder "Goldfinger". Als Solisten werden zu hören sein: Maria Engel (Alt), Gary O'Connell (Tenor), Matthias Erler (Bass) sowie Julia Lucas (Sopran), in deren Händen auch die Gesamtleitung liegt. Die Klavierbegleitung wird auch in diesem Jahr Annerose Röder übernehmen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red